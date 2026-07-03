AKTIE IM FOKUS
Conti auf höchstem Stand seit November 2021 - Contitech-Verkauf
- Contitech-Verkauf treibt Kurs auf Jahreshoch seit 2021
- Kurs sprang 3,6 Prozent auf 77,50 Euro wegen Lone Funds
- Bewertet 4 Mrd plus bis 250 Mio keine bindende Einigung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der näher rückende Verkauf der Kautschuk- und Kunststofftochter Contitech hat am Freitagnachmittag dem Continental -Kurs den höchsten Stand seit November 2021 beschert. Nach ihrem guten Lauf in diesem Jahr, mit dem sie im Autosektor positiv auffallen, legten sie am Freitag um bis 3,6 Prozent auf 77,50 Euro zu. Den Anstoß dazu gab am Nachmittag die Mitteilung, dass eine Vertragsunterzeichnung mit dem Finanzinvestor Lone Funds vor dem Abschluss steht.
Zuletzt lag das Plus noch bei zwei Prozent. 2026 haben sie damit mehr als 12 Prozent gewonnen, während der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts in diesem Jahr wegen der Probleme vieler Autobauer mehr als 15 Prozent eingebüßt hat.
Strategisch war schon lange klar, dass Contitech nach der Abspaltung des Automobil-Zuliefergeschäfts Aumovio der nächste Bereich ist, dessen Veräußerung den Mutterkonzern künftig zu einem reinen Reifenhersteller machen soll. Continental bezifferte die Unternehmensbewertung auf vier Milliarden Euro plus mögliche Zuzahlungen von bis zu 250 Millionen Euro. In der Mitteilung wurde aber auch betont, dass noch keine bindende Vereinbarung geschlossen wurde./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 76,04 auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +6,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,26 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -13,29 %/+18,23 % bedeutet.