ASML Holding NV NY - Aktie zieht deutlich an - 03.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die ASML Holding NV NY Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,14 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding NV NY Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.642,50€, mit einem Plus von +6,14 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ASML Holding NV ist führender Anbieter von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind EUV- und DUV-Belichtungsmaschinen, ergänzt um Software und Services. ASML besitzt eine Quasi-Monopolstellung bei EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Kundenbindung zu TSMC, Samsung, Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die ASML Holding NV NY Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding NV NY Aktie damit um -3,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ASML Holding NV NY einen Anstieg von +69,29 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,19 % geändert.

ASML Holding NV NY Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,71 % 1 Monat +6,31 % 3 Monate +36,32 % 1 Jahr +130,06 %

Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

Stand: 03.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 385 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 630,16 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding NV NY

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,02 %. Canon notiert im Plus, mit +0,48 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +7,03 %.

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Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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