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    Spaniens Wetterdienst warnt vor neuer Hitzewelle

    Für Sie zusammengefasst
    • Erneute Hitzewelle in Spanien mit über 40 Grad
    • Aemet ruft Orangewarnung für rund zehn Millionen
    • WHO bezeichnet Hitzewellen als wiederkehrende Krisen
    Spaniens Wetterdienst warnt vor neuer Hitzewelle
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Nur wenige Tage nach der letzten Hitzewelle steuert Spanien schon wieder auf Temperaturen von mehr als 40 Grad zu. Spätestens ab Sonntag werde es im Südwesten des Landes, aber auch im Norden und Nordosten richtig heiß, warnte der nationale Wetterdienst Aemet.

    Die Hitzewelle in Spanien Ende Juni hatte sich anschließend über Frankreich mit Rekordtemperaturen auch bis nach Deutschland ausgebreitet. Nach Einschätzung des Regionaldirektors der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, Hans Kluge, sind Hitzewellen längst keine "einmaligen Extremereignisse" mehr, sondern wiederkehrende Krisen. "Sie treten häufiger auf, werden intensiver und dauern länger", sagte er laut einer Mitteilung vom Dienstag.

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    In Spanien heizt sich die Luft immer wieder besonders in Flusstälern Andalusiens und der Extremadura im Südwesten sowie entlang des Ebro-Flusses in der Region Aragón im Nordosten des Landes auf. Hier wurden für Sonntag jeweils Höchsttemperaturen von 41 bis 42 Grad erwartet. Aber auch im sonst eher kühlen Galicien im äußersten Nordwesten Spaniens könnten die Temperaturen auf bis zu 37 Grad klettern. Auf der Deutschen liebsten Urlaubsinsel Mallorca werden Temperaturen um 35 Grad erwartet.

    Für die betroffenen Landesteile, in denen schätzungsweise rund zehn Millionen Menschen leben, rief Aemet die zweithöchste Wetterwarnstufe Orange aus - das entspricht einem "erheblichen Gesundheitsrisiko"./ro/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 9,99 auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,67 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,31 %/+24,48 % bedeutet.





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