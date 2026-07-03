ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro
- DZ Bank bestätigt Kaufen für Renk bei 64 Euro
- Stärkt U-Bootgeschäft und Kunden in fünf Staaten
- Gewinn je Aktie steigt, Verschuldung temporär höher
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk angesichts der Übernahme des Getriebespezialisten DB Defence auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Der Kauf verstärke das Marine-Geschäft von Renk im U-Boot-Bereich und erweitere die Kundenbasis in den fünf großen englischsprachigen Nationen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sollte dadurch steigen, temporär aber auch die Verschuldung. Der Kaufpreis erscheine realistisch und sei nicht zu teuer./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 46,96 auf Tradegate (03. Juli 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +18,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,04 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +38,31 %/+53,21 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
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So betrachtet,ist besser nur in Renk und Hensoldt investiert zu sein,den egal wer was produziert, entweder sind Renk und Hensoldt immer dabei,oder einer der beiden,nur haben diese kranken dummen Kursmacher es noch nicht begriffen, sonst wäre Kurse von Renk/Hensoldt um mindestens 70% höher