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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank bestätigt Kaufen für Renk bei 64 Euro
    • Stärkt U-Bootgeschäft und Kunden in fünf Staaten
    • Gewinn je Aktie steigt, Verschuldung temporär höher
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk angesichts der Übernahme des Getriebespezialisten DB Defence auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Der Kauf verstärke das Marine-Geschäft von Renk im U-Boot-Bereich und erweitere die Kundenbasis in den fünf großen englischsprachigen Nationen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sollte dadurch steigen, temporär aber auch die Verschuldung. Der Kaufpreis erscheine realistisch und sei nicht zu teuer./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 46,96 auf Tradegate (03. Juli 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.

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    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +38,31 %/+53,21 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

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