Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.07.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.167,52USD pro Feinunze und notiert damit +1,18 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 62,32USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,20 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 71,84USD und verzeichnet ein Plus von +0,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 68,55USD und verzeichnet ein Plus von +0,14 %.