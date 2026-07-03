Agrana Beteiligungs-Aktie: Hauptversammlung beschließt Dividende 0,35 €
Trotz herausforderndem Umfeld bestätigt AGRANA ihre Stabilität: solide Ergebnisse, reduzierte Dividende und ein neu aufgestellter Aufsichtsrat prägen das Geschäftsjahr 2025/26.
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- Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26: 0,35 € je Aktie (Vorjahr: 0,70 €); Dividendenzahltag: 13. Juli 2026.
- Die 39. ordentliche Hauptversammlung beschloss die Auszahlung der Dividende und erteilte Vorstand und Aufsichtsrat für 2025/26 die Entlastung (Vorstandsvorsitzender: Mag. Stephan Büttner).
- Operatives Ergebnis 2025/26 trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten solide, gestützt durch sehr gute Entwicklung im Segment Food & Beverage Solutions.
- AGRANA liegt mit Einsparungen aus dem Strategieprogramm „NEXT LEVEL“ im Plan; das erste Quartal 2026/27 zeigt positive Effekte der Effizienzmaßnahmen.
- Neubesetzung/Aufsichtsratszusammensetzung ab 3. Juli 2026: Mag. Erwin Hameseder (Vorsitzender), Dr. Niels Pörksen (1. Stellvertreter), Mag. Dr. Petra Pani (neu, 2. Stellvertreterin) u. a.
- KPMG Austria GmbH wurde als Abschlussprüfer und Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026/27 bestellt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 09.07.2026.
Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,85 % im
Plus.
+0,42 %
+0,85 %
0,00 %
-1,66 %
-11,24 %
-32,09 %
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+50,31 %
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