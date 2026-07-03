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    Agrana Beteiligungs-Aktie: Hauptversammlung beschließt Dividende 0,35 €

    Trotz herausforderndem Umfeld bestätigt AGRANA ihre Stabilität: solide Ergebnisse, reduzierte Dividende und ein neu aufgestellter Aufsichtsrat prägen das Geschäftsjahr 2025/26.

    Agrana Beteiligungs-Aktie: Hauptversammlung beschließt Dividende 0,35 €
    Foto: adobe.stock.com
    • Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26: 0,35 € je Aktie (Vorjahr: 0,70 €); Dividendenzahltag: 13. Juli 2026.
    • Die 39. ordentliche Hauptversammlung beschloss die Auszahlung der Dividende und erteilte Vorstand und Aufsichtsrat für 2025/26 die Entlastung (Vorstandsvorsitzender: Mag. Stephan Büttner).
    • Operatives Ergebnis 2025/26 trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten solide, gestützt durch sehr gute Entwicklung im Segment Food & Beverage Solutions.
    • AGRANA liegt mit Einsparungen aus dem Strategieprogramm „NEXT LEVEL“ im Plan; das erste Quartal 2026/27 zeigt positive Effekte der Effizienzmaßnahmen.
    • Neubesetzung/Aufsichtsratszusammensetzung ab 3. Juli 2026: Mag. Erwin Hameseder (Vorsitzender), Dr. Niels Pörksen (1. Stellvertreter), Mag. Dr. Petra Pani (neu, 2. Stellvertreterin) u. a.
    • KPMG Austria GmbH wurde als Abschlussprüfer und Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026/27 bestellt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 09.07.2026.

    Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,85 % im Plus.


    Agrana Beteiligungs

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    ISIN:AT000AGRANA3WKN:A2NB37
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