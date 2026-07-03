Der Börsen-Tag
Nebenwerte zünden den Turbo: MDAX & SDAX schlagen DAX und Dow deutlich
Deutsche Nebenwerte zünden den Turbo, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Ein Handelstag, an dem Small und Mid Caps die großen Indizes klar in den Schatten stellen.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die deutschen Nebenwerteindizes deutlich zulegen konnten. Der DAX notiert derzeit bei 25.798,16 Punkten und gewinnt 0,73 Prozent. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend moderat fort. Deutlich dynamischer präsentieren sich die mittelgroßen und kleineren Werte: Der MDAX steigt um 1,42 Prozent auf 32.983,69 Punkte, der SDAX legt sogar um 1,88 Prozent auf 18.549,40 Punkte zu. Nebenwerte und kleinere Unternehmen sind damit klar die Gewinner des Handelstages im deutschen Markt. Der TecDAX zeigt sich ebenfalls freundlich, wenn auch etwas verhaltener als die übrigen deutschen Indizes. Der Technologieindex gewinnt 0,59 Prozent auf 3.898,24 Punkte und bleibt damit leicht hinter DAX und insbesondere MDAX und SDAX zurück. An der Wall Street fällt die Entwicklung gemischter aus. Der Dow Jones tritt mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 52.866,57 Punkte nahezu auf der Stelle und zeigt damit kaum Bewegung. Deutlich besser läuft es für den breiten US-Markt: Der S&P 500 steigt um 0,54 Prozent auf 7.512,76 Punkte und reiht sich damit in etwa auf dem Niveau des DAX-Anstiegs ein. Insgesamt zeigen die heutigen Kursbewegungen ein Bild, in dem vor allem deutsche Nebenwerte und kleinere Unternehmen gefragt sind, während Standardwerte in den USA – gemessen am Dow Jones – eher eine Pause einlegen. Der S&P 500 und die großen deutschen Indizes signalisieren hingegen weiterhin eine überwiegend positive Marktstimmung.
DAX: Gewinner gegen VerliererIm DAX führten E.ON (plus 4,19%), Siemens Energy (plus 3,53%) und Hochtief (plus 3,22%) die Gewinnerliste an. Die Verluste hielten sich vergleichsweise moderat: Qiagen -1,64%, Scout24 -2,08% und SAP -2,12%. Die Aufwärtsbewegungen waren damit deutlich kräftiger als die Abwärtsbewegungen im DAX.
MDAX und SDAX: starke Einzeltitel vs moderate RückschlägeIm MDAX stechen SILTRONIC AG (+11,45%), AIXTRON (+9,21%) und SUESS MicroTec (+8,46%) mit deutlichen Kursgewinnen hervor, während Nemetschek (-0,99%), Nordex (-1,33%) und Sartorius Vz. (-1,82%) nur leichte Rücksetzer zeigten. Im SDAX verzeichneten Befesa (+8,35%), LPKF Laser & Electronics (+6,32%) und Vossloh (+5,50%) ebenfalls kräftige Zuwächse; die größten Verluste im SDAX lagen bei CANCOM SE (-1,62%), Springer Nature (-1,93%) und Shelly Group (-2,88%). Insgesamt dominieren starke Einzelgewinner die Small- und Mid-Cap-Segmente, die Rückgänge bleiben moderat.
TecDAX: Spiegelbild des MDAX bei den TopwertenDer TecDAX weist exakt die gleichen Spitzengewinner wie der MDAX auf: SILTRONIC AG (+11,45%), AIXTRON (+9,21%) und SUESS MicroTec (+8,46%). Auf der Verliererseite finden sich Qiagen (-1,64%), Sartorius Vz. (-1,82%) und SAP (-2,12%). Damit zeigt sich bei den Technologie- und Halbleitertiteln ein kräftiges Aufwärtsmomentum, während die größten Rückgänge ebenfalls moderat bleiben.
US-Märkte: Dow Jones moderat, S&P 500 mit extremen AusschlägenIm Dow Jones lagen Apple (+4,84%), McDonald's (+4,16%) und Walt Disney (+3,96%) vorne. Die größten Dow-Verluste kamen von NVIDIA (-1,39%), Caterpillar (-2,81%) und Cisco Systems (-3,69%). Beim S&P 500 waren die Ausschläge deutlich extremer: Genuine Parts sprang um +12,92%, Moderna um +10,01% und Equifax um +6,10%. Demgegenüber fielen KLA Corporation -11,51%, Teradyne -13,63% und SanDisk Corporation -14,13% – die größten Einzelverlusten im Datensatz.
Quervergleich: Gewinner und Verlierer im ÜberblickGrößter Gewinner insgesamt ist Genuine Parts (+12,92%), gefolgt von SILTRONIC AG (+11,45%) und Moderna (+10,01%). Die stärksten Verluste verzeichnet SanDisk (-14,13%), Teradyne (-13,63%) und KLA Corporation (-11,51%). Insgesamt zeigen die US-Indizes insbesondere im S&P 500 deutlich höhere Volatilität mit sehr großen Einzelbewegungen, während die deutschen Indizes (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX) von starken Einzelgewinnern in Technologie und Industrie geprägt sind, die Rückschläge aber insgesamt moderater ausfallen.
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