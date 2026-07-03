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    WDH/Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax setzt Rekordjagd fort - Starker Juli-Auftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erreicht erneut Rekordhoch bei rund 25.827 Punkten
    • Wochenbilanz plus 4,5 Prozent stärkste seit April 2025
    • DZ Bank sieht Ziel 27.500 und Hürde bei 26.000 Zählern
    WDH/Aktien Frankfurt Schluss - Dax setzt Rekordjagd fort - Starker Juli-Auftakt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    (Im 1. Absatz, 3. Satz wurde ein Wort ergänzt (er). Zudem wurden im 2. Absatz, 2. Satz mehrere Wörter umgestellt und ein Wort ergänzt (von).)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine Rekordjagd fortgesetzt. Erst am Vortag hatte er nach einer sechsmonatigen Durststrecke eine Bestmarke erklommen. Nun erreichte er bei knapp 25.827 Punkten erneut ein Rekordhoch. Am Ende gewann der Dax 0,78 Prozent auf 25.779,31 Zähler. Er geht damit verheißungsvoll in die zweite Jahreshälfte: Binnen drei Tagen hat er im Juli schon mehr Prozente gewonnen als in der gesamten ersten Jahreshälfte. Seine Wochenbilanz ist mit plus 4,5 Prozent die stärkste seit April 2025.

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    Während die globale Technologierally zuletzt auf Schranken stieß, verwies die DZ Bank als Treiber der Dax-Rekorde auf die Aussicht auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik und das am Vortag in Berlin verabschiedete Reformpaket. Die Genossenschaftsbank hält an ihrem Jahresendziel von 27.500 Punkten fest, das noch ein Potenzial von fast sieben Prozent verspricht. Marktbeobachter sehen aber zunächst eine Hürde bei 26.000 Zählern. Laut CMC-Markets-Experte Andreas Lipkow ist der jüngste Ausbruch für diese Marke noch kein Freifahrtschein.

    In der zweiten deutschen Börsenreihe hat der MDax zu seinem fünf Jahre alten Rekord noch ein paar Schritte vor sich. Auf dem Weg dahin legte der Index mit den mittelgroßen Börsenwerten am Freitag aber noch etwas deutlicher als der Dax um 1,38 Prozent auf 32.994,37 Zähler zu./tih/he





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