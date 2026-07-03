WDH/Aktien Frankfurt Schluss
Dax setzt Rekordjagd fort - Starker Juli-Auftakt
- Dax erreicht erneut Rekordhoch bei rund 25.827 Punkten
- Wochenbilanz plus 4,5 Prozent stärkste seit April 2025
- DZ Bank sieht Ziel 27.500 und Hürde bei 26.000 Zählern
(Im 1. Absatz, 3. Satz wurde ein Wort ergänzt (er). Zudem wurden im 2. Absatz, 2. Satz mehrere Wörter umgestellt und ein Wort ergänzt (von).)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine Rekordjagd fortgesetzt. Erst am Vortag hatte er nach einer sechsmonatigen Durststrecke eine Bestmarke erklommen. Nun erreichte er bei knapp 25.827 Punkten erneut ein Rekordhoch. Am Ende gewann der Dax 0,78 Prozent auf 25.779,31 Zähler. Er geht damit verheißungsvoll in die zweite Jahreshälfte: Binnen drei Tagen hat er im Juli schon mehr Prozente gewonnen als in der gesamten ersten Jahreshälfte. Seine Wochenbilanz ist mit plus 4,5 Prozent die stärkste seit April 2025.
Während die globale Technologierally zuletzt auf Schranken stieß, verwies die DZ Bank als Treiber der Dax-Rekorde auf die Aussicht auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik und das am Vortag in Berlin verabschiedete Reformpaket. Die Genossenschaftsbank hält an ihrem Jahresendziel von 27.500 Punkten fest, das noch ein Potenzial von fast sieben Prozent verspricht. Marktbeobachter sehen aber zunächst eine Hürde bei 26.000 Zählern. Laut CMC-Markets-Experte Andreas Lipkow ist der jüngste Ausbruch für diese Marke noch kein Freifahrtschein.
In der zweiten deutschen Börsenreihe hat der MDax zu seinem fünf Jahre alten Rekord noch ein paar Schritte vor sich. Auf dem Weg dahin legte der Index mit den mittelgroßen Börsenwerten am Freitag aber noch etwas deutlicher als der Dax um 1,38 Prozent auf 32.994,37 Zähler zu./tih/he
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R32 ist der einzige Marktteilnehmer mit einer Rendite von 100 % – zumindest rückwirkend. Steigt der DAX, war der Long natürlich glasklar. Fällt er, wurde der Crash selbstverständlich schon Stunden vorher erkannt.
Seine Trefferquote ist beeindruckend: 50 % vor der Bewegung, 50 % nach der Bewegung – macht in der Eigenanalyse solide 200 %.
Und wenn doch mal ein konkreter Trade samt Ansage gegen die Wand fährt, wird die Position nicht ausgestoppt, sondern einfach aus dem Depot der Erinnerung ausgebucht. Performance wird eben nicht an realisierten Trades gemessen, sondern an nachträglich perfektionierten Kommentaren.
DAX.........am ,,Resist-25000-Tag"