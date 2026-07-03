Shelly Group Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 03.07.2026

Mit einer Performance von -4,15 % musste die Shelly Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der Shelly Group Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Shelly Group bietet innovative Smart-Home-Lösungen an, darunter Lichtsteuerungen und Energiemanagement. Das Unternehmen ist bekannt für benutzerfreundliche und kosteneffiziente Produkte. Hauptkonkurrenten sind Philips Hue, Google Nest und Amazon Alexa. Shelly zeichnet sich durch offene Plattformen und Systemkompatibilität aus.

Obwohl die Shelly Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,56 %.

Allein seit letzter Woche ist die Shelly Group Aktie damit um -7,39 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Shelly Group -4,76 % verloren.

Während Shelly Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,85 %.

Shelly Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,39 % 1 Monat -8,45 % 3 Monate +15,56 % 1 Jahr +26,18 %

Informationen zur Shelly Group Aktie

Stand: 03.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 18 Mio. Shelly Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Nebenwerte zünden den Turbo, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Ein Handelstag, an dem Small und Mid Caps die großen Indizes klar in den Schatten stellen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Shelly Group

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,70 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,54 %. LEGRAND notiert im Plus, mit +1,87 %. Signify legt um +2,05 % zu Siemens notiert im Plus, mit +2,49 %.

Shelly Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shelly Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shelly Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.