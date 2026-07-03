🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shelly Group Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 03.07.2026

    Am 03.07.2026 ist die Shelly Group Aktie, bisher, um -4,15 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Shelly Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Shelly Group Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 03.07.2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Shelly Group bietet innovative Smart-Home-Lösungen an, darunter Lichtsteuerungen und Energiemanagement. Das Unternehmen ist bekannt für benutzerfreundliche und kosteneffiziente Produkte. Hauptkonkurrenten sind Philips Hue, Google Nest und Amazon Alexa. Shelly zeichnet sich durch offene Plattformen und Systemkompatibilität aus.

    Shelly Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.07.2026

    Mit einer Performance von -4,15 % musste die Shelly Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der Shelly Group Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Shelly Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,56 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Shelly Group Aktie damit um -7,39 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Shelly Group -4,76 % verloren.

    Während Shelly Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,85 %.

    Shelly Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,39 %
    1 Monat -8,45 %
    3 Monate +15,56 %
    1 Jahr +26,18 %
    Stand: 03.07.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Shelly Group Aktie

    Es gibt 18 Mio. Shelly Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

    Nebenwerte zünden den Turbo: MDAX & SDAX schlagen DAX und Dow deutlich


    Deutsche Nebenwerte zünden den Turbo, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Ein Handelstag, an dem Small und Mid Caps die großen Indizes klar in den Schatten stellen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Shelly Group

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,70 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,54 %. LEGRAND notiert im Plus, mit +1,87 %. Signify legt um +2,05 % zu Siemens notiert im Plus, mit +2,49 %.

    Shelly Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Shelly Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shelly Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Shelly Group

    -3,21 %
    -6,97 %
    -8,03 %
    +48,96 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
    Shelly Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Shelly Group Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 03.07.2026 Am 03.07.2026 ist die Shelly Group Aktie, bisher, um -4,15 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Shelly Group Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     