JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci vor den am 29. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analystin Elodie Rall rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick mit einem im Jahresvergleich leichten Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) auf Konzernebene. Dieses Wachstum dürfte vollständig durch das Ebit im Segment Contracting (Baugeschäft) getragen werden. Das Ebit im Segment Concessions (Konzessionen) dürfte, bedingt durch ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Autobahngeschäft sowie negative Konsolidierungseffekte und Margeneinbußen im Flughafengeschäft, zurückgegangen sein. Daher werde bei den Investoren wohl das Verkehrsaufkommen auf den mautpflichtigen Straßen im Fokus stehen, mitsamt der Frage, ob sich der sinkende Ölpreis bereits wieder in einer zunehmenden Verkehrsentwicklung niederschlage./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 127,9EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 139
Kursziel alt: 139
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
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