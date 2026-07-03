JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die Befürchtung von Anlegern hinsichtlich eines Einlagenkriegs unter spanischen Banken sei übertrieben, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Finanzinstituten dieses Landes. Dabei verwies sie unter anderem auf die Kreditvergabe im spanischen Privatsektor sowie auf den Einlagenanstieg und die Einlagenüberschüsse. Sie bleibe daher für die Aktien von BBVA, Bankinter und CaixaBank optimistisch./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 18:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marta Sanchez Romero

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,40

Kursziel alt: 23,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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