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    POLITIK

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    Kiew meldet Zerstörung von Brücke auf der Krim

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine greift mehrfach Ziele auf der Krim an
    • Brücke bei Krasnogwardejsk vollständig zerstört
    • Radaranlagen und ELINT Anlage bei Sewastopol
    POLITIK - Kiew meldet Zerstörung von Brücke auf der Krim
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainischen Streitkräfte haben auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim eine Reihe von Zielen angegriffen und nach eigenen Angaben schwer getroffen. Wichtigstes Ziel sei eine Brücke im Gebiet Krasnogwardejsk im Zentrum der Krim gewesen, die nach Angaben des Generalstabs in Kiew vollständig zerstört worden ist. Damit sei die Versorgung der Fronten im Osten der Ukraine mit Nachschub deutlich erschwert worden.

    Daneben seien Radaranlagen sowie eine Anlage zur elektronischen Aufklärung bei Sewastopol von Drohnen angegriffen worden. Eine Bestätigung von unabhängiger Seite war nicht möglich.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Zuletzt haben die ukrainischen Streitkräfte wiederholt militärische Ziele auf der Krim angegriffen, um unter anderem den Nachschub für die russischen Truppen im Osten der Ukraine zu unterbrechen./cha/DP/stw






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    POLITIK Kiew meldet Zerstörung von Brücke auf der Krim Die ukrainischen Streitkräfte haben auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim eine Reihe von Zielen angegriffen und nach eigenen Angaben schwer getroffen. Wichtigstes Ziel sei eine Brücke im Gebiet Krasnogwardejsk im Zentrum der Krim gewesen, …
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