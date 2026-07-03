JPMorgan belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 23,40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (03. Juli 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +6,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,14 %.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 127,89 Mrd..

BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9720. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -11,89 %/+14,54 % bedeutet.