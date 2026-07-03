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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 23,40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt BBVA auf Overweight mit Ziel 23,40
    • Einlagenkriegsängste bei spanischen Banken übertrieben
    • BBVA Bankinter CaixaBank bleiben positiv wegen Einlagen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 23,40 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die Befürchtung von Anlegern hinsichtlich eines Einlagenkriegs unter spanischen Banken sei übertrieben, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Finanzinstituten dieses Landes. Dabei verwies sie unter anderem auf die Kreditvergabe im spanischen Privatsektor sowie auf den Einlagenanstieg und die Einlagenüberschüsse. Sie bleibe daher für die Aktien von BBVA, Bankinter und CaixaBank optimistisch./ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (03. Juli 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +6,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 127,89 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9720. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -11,89 %/+14,54 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 23,40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,40, was eine Steigerung von +4,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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