Reformhammer oder nur ein kleiner Schritt: Analysten über Berlins großen Wurf

Am euphorischsten zeigt sich die Deutsche Bank. Ihre Aktienstrategen um Maximilian Uleer sprechen von einem regelrechten Reformschub, der "in vollem Schwung" sei, und bekräftigen ihre Übergewichtung deutscher Aktien, insbesondere bei Nebenwerten aus dem Infrastrukturbereich.

Die Koalition hat geliefert: Am Mittwoch einigten sich CDU/CSU und SPD auf ein Reformpaket mit 34 Einzelmaßnahmen, das Steuererleichterungen, eine Rentenreform, mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt und den Abbau von Bürokratie umfasst. Die Reaktionen der großen Analystenhäuser fallen jedoch unterschiedlich optimistisch aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bemerkenswert dabei: Ausländische Investoren haben das Momentum bislang kaum wahrgenommen, im zweiten Quartal flossen sogar Gelder aus deutschen Indexfonds ab, während sich die Aufmerksamkeit lieber auf den Iran-Konflikt und KI-Themen richtete.

Die DB-Volkswirtin Marion Muehlberger liefert die Details nach und ordnet das Paket als eines der umfangreichsten Reformvorhaben der letzten Jahrzehnte ein. Konkret geplant sind unter anderem eine schrittweise Anhebung des Rentenalters von 67 auf 67,5 Jahre bis 2041, eine kapitalgedeckte Zusatzrente nach schwedischem Vorbild sowie längere befristete Arbeitsverträge von bis zu 48 Monaten.

Deutlich nüchterner urteilt UBS. Die Ökonomen um Felix Huefner bezeichnen das Paket zwar als bedeutendste strukturelle Reforminitiative seit dem Fiskalpaket vom März 2025, dämpfen aber die Erwartungen an den Wachstumseffekt.

Da die Maßnahmen weitgehend fiskalisch neutral seien, handle es sich nicht um zusätzliches Konjunkturprogramm, sondern vor allem um ein Stimmungssignal für Unternehmen. Das strukturelle Wachstumspotenzial Deutschlands von rund 0,6 Prozent bleibe durch demografischen Wandel, chinesische Konkurrenz und hohe Energiepreise weiter begrenzt.

Goldman Sachs positioniert sich zwischen den beiden Polen. Niklas Garnadt bringt es im Titel seiner Analyse auf den Punkt: ein Schritt, aber kein Sprung nach vorn. Die Steuerentlastung von 10 Milliarden Euro falle kleiner aus als zuletzt kolportiert und bleibe kaum über dem, was eine reine Inflationsanpassung gebracht hätte. Die Überraschung des Pakets liege vielmehr in der Arbeitsmarktflexibilisierung, die mittelfristig positiv wirken könnte.

Einig sind sich alle vier Häuser nur in einem Punkt: Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch bevor, wenn die Maßnahmen in der zweiten Jahreshälfte den Bundestag passieren müssen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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