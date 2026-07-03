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    Größere Teile der Krim ohne Strom

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriffe auf Krim führen zu Stromausfällen
    • Mehr als zehn Bezirke teils oder ganz ohne Strom
    • Angriffe auf militärische Ziele und Energieanlagen
    Größere Teile der Krim ohne Strom
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Wiederholte ukrainische Drohnenangriffe haben auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim in größeren Gebieten für Stromausfälle gesorgt. "Derzeit sind mehr als zehn Bezirke ganz oder teilweise ohne Strom", wurde der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow von der Agentur Tass zitiert. "Der Feind greift das Stromnetz der Halbinsel täglich mit Drohnen an." Die Lage sei schwierig. Er machte keine Angaben darüber, wie viele Menschen von den Stromabschaltungen betroffen seien.

    Bisher haben die russischen Streitkräfte mit Attacken immer wieder für massive Stromausfälle in der Ukraine gesorgt. Vor allem im Winter wurde die Zivilbevölkerung damit schwer unter Druck gesetzt.

    Aktuell richten sich ukrainische Angriffe vermehrt gegen militärische Ziele auf der Krim. Allerdings gerät auch die Energie-Infrastruktur ins Visier ukrainischer Drohnen./cha/DP/he






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