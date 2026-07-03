Gold und Bitcoin waren lange unter Druck, können sich jedoch jetzt wieder erholen - und das hat zwei Gründe: die Fed und KI-Aktien! Denn die KI-Aktien haben offensichtlich viel Liquidität aus anderen Assets abgezogen - auch aus Gold und Bitcoin. Nun aber sind KI-Aktien zwei Tage in Folge stark gefallen - Gold und Bitcoin erholen sich dagegen. Das liegt auch daran, dass gestern die US-Arbeitsmarktdaten schwächer ausgefallen waren als erwartet - und damit die Zinsanhebungs-Erwartungen an die US-Notenbank Fed wieder gefallen sind. Das unterstützt das gelbe Edelmetall und den zuvor stark verprügelten Krypto-Sektor. Ist das jetzt ein Wendepunkt?

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Das Video "Gold, Bitcoin, KI-Aktien: Kommt jetzt die Drehung?" sehen Sie hier..