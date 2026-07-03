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    Marktgeflüster

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    Gold, Bitcoin, KI-Aktien: Kommt jetzt die Drehung?

    Denn die KI-Aktien haben offensichtlich viel Liquidität aus anderen Assets abgezogen - auch aus Gold und Bitcoin. Nun aber sind KI-Aktien zwei Tage in Folge stark gefallen

    Gold und Bitcoin waren lange unter Druck, können sich jedoch jetzt wieder erholen - und das hat zwei Gründe: die Fed und KI-Aktien! Denn die KI-Aktien haben offensichtlich viel Liquidität aus anderen Assets abgezogen - auch aus Gold und Bitcoin. Nun aber sind KI-Aktien zwei Tage in Folge stark gefallen - Gold und Bitcoin erholen sich dagegen. Das liegt auch daran, dass gestern die US-Arbeitsmarktdaten schwächer ausgefallen waren als erwartet - und damit die Zinsanhebungs-Erwartungen an die US-Notenbank Fed wieder gefallen sind. Das unterstützt das gelbe Edelmetall und den zuvor stark verprügelten Krypto-Sektor. Ist das jetzt ein Wendepunkt?

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Gold, Bitcoin, KI-Aktien: Kommt jetzt die Drehung? Gold und Bitcoin waren lange unter Druck, können sich jedoch jetzt wieder erholen - und das hat zwei Gründe: die Fed und KI-Aktien!
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