Mid-America Apartment Communities - Aktie zeigt Schwäche - 03.07.2026

Die Mid-America Apartment Communities Aktie notiert aktuell bei 121,75€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,11 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,63 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute bei der Mid-America Apartment Communities Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Mid-America Apartment Communities (MAA) ist ein US-REIT mit Fokus auf Mehrfamilienhäuser im Sunbelt. Hauptleistung: Erwerb, Entwicklung und Vermietung von Apartmentanlagen im mittleren bis gehobenen Segment. Starke regionale Präsenz, diversifizierter Mietermix. Wichtige Konkurrenten: AvalonBay, Equity Residential, Camden, UDR. USP: Fokus auf wachstumsstarke Sunbelt-Märkte, konservante Bilanz und operative Effizienz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Mid-America Apartment Communities in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,95 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mid-America Apartment Communities Aktie damit um +2,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,13 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +5,22 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

Mid-America Apartment Communities Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,43 % 1 Monat +12,13 % 3 Monate +14,95 % 1 Jahr -1,66 %

Informationen zur Mid-America Apartment Communities Aktie

Stand: 03.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Mid-America Apartment Communities Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,52 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Equity Residential Registered of Benef Interest und Co.

Equity Residential Registered of Benef Interest, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %.

Mid-America Apartment Communities Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mid-America Apartment Communities Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mid-America Apartment Communities Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.