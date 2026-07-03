Börsen Update USA - 03.07. - US Tech 100 stark +1,13 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.853,53 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Caterpillar +1,47 %, NVIDIA +1,30 %, Travelers Companies +0,85 %, Goldman Sachs Group +0,77 %, JPMorgan Chase +0,69 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -0,94 %, Coca-Cola -0,91 %, Salesforce -0,87 %, Apple -0,84 %, Visa (A) -0,83 %

Der US Tech 100 steht bei 29.661,35 PKT und gewinnt bisher +1,13 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +6,84 %, Lam Research +5,96 %, Western Digital +5,83 %, KLA Corporation +5,59 %, Teradyne +5,36 %

Flop-Werte: Thomson Reuters -1,22 %, Honeywell International -1,19 %, Synopsys -1,17 %, Mondelez International Registered (A) -1,14 %, Workday (A) -1,09 %

Der S&P 500 steht bei 7.508,03 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +6,84 %, Lam Research +5,96 %, Coherent +5,90 %, Western Digital +5,83 %, KLA Corporation +5,59 %

Flop-Werte: Mid-America Apartment Communities -2,11 %, Cognizant Technology Solutions (A) -1,71 %, Church & Dwight -1,68 %, Genuine Parts -1,63 %, Philip Morris International -1,54 %

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