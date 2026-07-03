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    Merz gratuliert Trump zu 250 Jahre Unabhängigkeit der USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz gratuliert Trump zum 250. Jahrestag der USA
    • Gespräch über Nato-Gipfel und mehr Verantwortung
    • Merz betont deutsche Aufrüstung und europäische Nato
    Merz gratuliert Trump zu 250 Jahre Unabhängigkeit der USA
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten gratuliert. Merz habe seine herzlichen Glückwünsche zum anstehenden Jahrestag übermittelt und die besondere Verbundenheit zwischen Deutschen und Amerikanern unterstrichen, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Die Vereinigten Staaten von Amerika feiern an diesem Samstag den Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776.

    Der Kanzler und Trump sprachen den Angaben zufolge auch über den Nato-Gipfel in Ankara kommende Woche, in dessen Vorfeld Trump erneut Kritik an Deutschlands Beiträgen zu dem Verteidigungsbündnis geäußert hatte. "Der Bundeskanzler hat betont, dass Deutschland mehr Verantwortung für die Sicherheit im euroatlantischen Raum übernimmt", erklärte Kornelius. Die Nato werde europäischer, damit sie transatlantisch bleiben könne. Merz und der US-Präsident hätten verabredet, das Gespräch in Ankara fortzusetzen.

    Scharfe Kritik von Trump an Nato-Partnern

    Trump hatte am Donnerstag die deutschen Verteidigungsausgaben auf der Plattform Truth Social als "lächerlich" bezeichnet. Er kritisierte auch andere Nato-Verbündete wie Großbritannien und Italien. Dem US-Präsidenten ist es schon länger ein Dorn im Auge, dass die USA in absoluten Zahlen die mit Abstand höchste Verteidigungsausgaben im Bündnis leisten. Die Verbündeten haben ihre Etats aber deutlich gesteigert, und Deutschland steht in der Nato-Statistik an zweiter Stelle.

    Merz hatte die scharfe Kritik am Freitag bereits öffentlich zurückgewiesen. Deutschland verdoppele gerade seinen Verteidigungsetat innerhalb vier Jahren, sagte er nach einem Treffen mit den baltischen Staats- und Regierungschefs in Berlin. "Das ist die größte Kraftanstrengung, die wir jemals gemacht haben, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Insofern brauchen wir uns hier vor niemandem zu verstecken."/sku/DP/he







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