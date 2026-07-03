Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investoren-Telefonkonferenz für das zweite Quartal 2026 bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 3. Juli 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, um 10:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 zu erläutern.

Um an der Telekonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die gebührenfreie Nummer 1-888-506-0062 oder die internationale gebührenfreie Nummer +1 973-528-0011; der Zugangscode lautet 503447.

Oder über die URL: https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/2773/53517

Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zwei Stunden nach Beendigung verfügbar sein.

Informationen zum Abruf der Aufzeichnung:

Toronto: 1 877-481-4010, Zugangscode: 53517

International (gebührenfrei): 1 919-882-2331, Zugangscode: 53517

Verfallsdatum der Aufzeichnung: 13. August 2026

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Unternehmensportfolio gehören ein geothermisches Kraftwerk (ca. 82 MW), vier Wasserkraftwerke (ca. 39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (ca. 35 MW) und ein Onshore-Windpark (ca. 26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel.: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Quelle: Polaris Renewable Energy Inc.

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