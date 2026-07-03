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    Besonders beachtet!

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    Sartorius Vz. Aktie fällt auf 226,05€ - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Sartorius Vz. Aktie bisher Verluste von -1,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. Aktie fällt auf 226,05€ - 03.07.2026
    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

    Wie hat sich die Sartorius Vz.-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von -1,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,92 %, geht es heute bei der Sartorius Vz. Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Sartorius Vz.-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,66 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +1,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sartorius Vz. eine negative Entwicklung von -6,50 % erlebt.

    Während Sartorius Vz. deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,47 %.

    Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,05 %
    1 Monat -4,55 %
    3 Monate +9,66 %
    1 Jahr +4,23 %
    Stand: 03.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,50 Mrd.EUR € wert.

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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,29 %. Merck notiert im Minus, mit -1,50 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,28 % zu Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,66 %.

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    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    -1,77 %
    +1,88 %
    -4,71 %
    +10,33 %
    +4,16 %
    -26,63 %
    -48,27 %
    +240,40 %
    +1.890.733,33 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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