Sartorius Vz. Aktie fällt auf 226,05€ - 03.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von -1,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,92 %, geht es heute bei der Sartorius Vz. Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Sartorius Vz.-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,66 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +1,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sartorius Vz. eine negative Entwicklung von -6,50 % erlebt.

Während Sartorius Vz. deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,47 %.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,05 % 1 Monat -4,55 % 3 Monate +9,66 % 1 Jahr +4,23 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 03.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,50 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Nebenwerte zünden den Turbo, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Ein Handelstag, an dem Small und Mid Caps die großen Indizes klar in den Schatten stellen.

Top- und Flop-Aktien am 03.07.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,29 %. Merck notiert im Minus, mit -1,50 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,28 % zu Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,66 %.

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.