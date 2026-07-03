🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rohstofffonds für seltene Erden schnell aufstocken

    Für Sie zusammengefasst
    • Rasche Aufstockung des Rohstofffonds für Seltene Erden
    • Weniger Abhängigkeit von China durch Partnerschaften
    • Mercosur-Abkommen als Chance für Rohstoffkooperationen
    Wadephul - Rohstofffonds für seltene Erden schnell aufstocken
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRASÍLIA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert nach seiner Südamerikareise eine rasche Aufstockung des Rohstofffonds zur Unterstützung des Abbaus sogenannter seltener Erden und kritischer Mineralien. "China ist schon da, die Vereinigten Staaten von Amerika kommen gerade an", sagte der CDU-Politiker nach einem Treffen mit seinem brasilianischen Kollegen Mauro Vieira in der Hauptstadt Brasília. "Deswegen dürfen wir jetzt nicht allzu lange in der Wartehalle bleiben, sondern müssen vorangehen."

    Mit dem Rohstofffonds will sich die Bundesregierung entweder direkt oder mit Garantien an Rohstoff-Abbauprojekten beteiligen, um deutschen Unternehmen alternative Lieferpartner zu ermöglichen und weniger abhängig vor allem von China zu werden. Der Fonds soll früheren Angaben zufolge ein Volumen von bis zu einer Milliarde Euro haben. Über den Fonds hat die staatliche Förderbank KfW bereits in erste Projekte investiert.

    Brasilien ist für Deutschland wichtigster Handelspartner in Südamerika. China ist allerdings schon seit 2009 größter Handelspartner des südamerikanischen Lands, auch politisch rückt man näher zusammen. Zugleich gibt es in Brasilien große Vorkommen an kritischen Metallen und Mineralien, die für die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie den erneuerbaren Energien und die Elektromobilität wichtig sind.

    Wadephul sieht große Perspektiven für Kooperation mit Südamerika

    Wadephul lobte als Fazit seiner Reise nach Paraguay, Argentinien und Chile das Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen der EU und Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay als "Gamechanger". Die Staaten "sehen jetzt eine große Chance in einer weiteren und engen Zusammenarbeit. Und daran müssen wir jetzt eben halt auch konkret arbeiten", sagte er. Mercosur bedeutet "Gemeinsamer Markt des Südens". Das Abkommen war Anfang Mai vorläufig in Kraft getreten. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll es den Austausch von Waren und Dienstleistungen ankurbeln.

    Nun müssten Deutschland und Europa zugreifen, verlangte Wadephul. Dazu gehöre, dass der Rohstofffonds entsprechend ausgestattet werden müsse, denn Exploration, Aufbereitung und Zubereitung dieser Materialien sei kapitalintensiv. Gewinn werde es erst sehr viel später geben. "Deswegen müssen wir staatlicherseits den Weg begleiten und wir müssen ihn ermöglichen." Es müsse sehr schnell daran gearbeitet werden, dass die Rohstofffonds in Deutschland und auf europäischer Ebene aufgestockt würden, "damit wir hinreichende finanzielle Möglichkeiten haben, dass die Unternehmen auch sehr schnell jetzt an die Rohstoffe herankommen"./bk/ppz/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul Rohstofffonds für seltene Erden schnell aufstocken Außenminister Johann Wadephul fordert nach seiner Südamerikareise eine rasche Aufstockung des Rohstofffonds zur Unterstützung des Abbaus sogenannter seltener Erden und kritischer Mineralien. "China ist schon da, die Vereinigten Staaten von Amerika …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     