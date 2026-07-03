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    Warschau und Kiew

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    Minister versuchen, Zwist zu entschärfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Außenminister einigten sich auf Wahrheit und Gedenken
    • Selenskyj ehrte UPA, Polen entzog ihm höchsten Orden
    • Konsultationen mit Historikern und Kirchen empfohlen
    Warschau und Kiew - Minister versuchen, Zwist zu entschärfen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Außenminister Polens und der Ukraine haben sich in Warschau um eine Beruhigung im Streit über die schwierige Geschichte ihrer Völker im Zweiten Weltkrieg bemüht. Der polnische Minister Radoslaw Sikorski und sein Kiewer Gast Andrij Sybiha seien sich einig gewesen, "dass Wahrheit, Respekt und das Gedenken an die Opfer weiterhin zentrale Elemente der bilateralen Beziehungen sind". Das teilte das polnische Außenministerium mit.

    Der Streit war Ende Mai aufgeflammt, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einer Armee-Einheit den Beinamen "Helden der UPA" verlieh. Aus Kiewer Sicht hat die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) für die Unabhängigkeit ihres Landes gekämpft. Ihre Partisanen ermordeten aber 1944 unter deutscher Besatzung Zehntausende Polen in der heutigen Westukraine.

    Selenskyj verlor polnischen Orden

    In Polen löste die Ehrung der UPA Empörung aus. Der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki entzog Selenskyj den höchsten polnischen Orden und verschärfte damit gegen den Rat der Regierung den Konflikt.

    Sybiha schlug nach eigenen Angaben Anti-Krisen-Maßnahmen vor wie Konsultationen der Außenministerien und Beratungen von Historikern. Auch Kirchenführer beider Seiten sollten an den bilateralen Gesprächen beteiligt werden. Sybiha bekräftigte, dass polnische Experten in der westukrainischen Region Wolhynien weiter nach Gräbern der Opfer suchen dürften.

    Zugleich blieb er in der Sache hart: "Wir respektieren die Geschichte anderer, und wir erwarten von unseren Partnern die gleiche Einstellung gegenüber unserer Geschichte und Unabhängigkeit."

    Umfrage: Polen billigen harte Haltung gegen Ukraine

    In der Abwehr russischer Aggression sind die Ukraine und Polen aufeinander angewiesen, doch der Geschichtsstreit droht auch auf andere Gebiete der Beziehungen überzugreifen. Das polnische Nachrichtenportal "Onet.pl" zitierte eine Umfrage, wonach die Polen sich eher hinter Nawrockis harte Haltung stellen, nicht hinter Ministerpräsident Donald Tusk, der abzuwiegeln versucht.

    Aber auch Tusk sagte am Freitag: "Ich bin davon überzeugt, dass gute ukrainisch-polnische Beziehungen im beiderseitigen Interesse liegen. Allerdings erfordern sie auch Entgegenkommen seitens Kiews." Es könne nicht mehr so sein, "dass nur Warschau ständig guten Willen zeigt"./fko/DP/he







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