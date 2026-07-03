Chinas Botschafter ins Außenamt gebeten

BERLIN/BRASÍLIA (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat der Regierung in Peking unmissverständlich deutlich gemacht, dass sie eine Ausbildung russischer Soldaten durch China missbilligt. "China muss wissen, dass dieser russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine unsere Kerninteressen bedroht", sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande seines Besuchs in Brasilien in der Hauptstadt Brasília. Das Auswärtige Amt hatte den chinesischen Botschafter an diesem Donnerstag zu einem dringlichen Gespräch gebeten. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Die Bundesregierung habe Berichte, wonach in China russische Soldaten ausgebildet würden, "mit großer Besorgnis" gelesen, sagte Wadephul. Europa sei selbstverständlich bereit, seine Kerninteressen zu verteidigen. "Dieser Krieg muss zu einem Ende gebracht werden und es darf wirklich keine einzige Maßnahme auch von außen geben, um diesen Krieg fortzuführen", sagte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.