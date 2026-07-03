Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +6,84 %
Tagesperformance: +6,84 %
Platz 1
Performance 1M: +3,85 %
Performance 1M: +3,85 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,97 %
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 2
Performance 1M: +7,51 %
Performance 1M: +7,51 %
Coherent
Tagesperformance: +5,88 %
Tagesperformance: +5,88 %
Platz 3
Performance 1M: -23,90 %
Performance 1M: -23,90 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,57 %
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 4
Performance 1M: -2,59 %
Performance 1M: -2,59 %
Teradyne
Tagesperformance: +5,36 %
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 5
Performance 1M: -3,68 %
Performance 1M: -3,68 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,25 %
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 6
Performance 1M: -6,46 %
Performance 1M: -6,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Auf dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Micron Technology gemischt. Fundamentale/technische Argumente deuten Potenzial durch KI-Nachfrage; Analysten setzen Kursziele bis ca. 1.270 EUR. Diskussionen über Burry-Shorts dominieren die Debatte, teils skeptisch. Technisch liegt Unterstützung bei 850–840 EUR; jüngste Bewegung war positiv, z. B. +4,5% am 3. Juli. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil, überwiegend aufwärts.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 7
Performance 1M: +17,77 %
Performance 1M: +17,77 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,75 %
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 8
Performance 1M: +26,07 %
Performance 1M: +26,07 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 9
Performance 1M: -10,35 %
Performance 1M: -10,35 %
Eaton
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 10
Performance 1M: -3,51 %
Performance 1M: -3,51 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 11
Performance 1M: +16,36 %
Performance 1M: +16,36 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 12
Performance 1M: -27,40 %
Performance 1M: -27,40 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 13
Performance 1M: -8,80 %
Performance 1M: -8,80 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 14
Performance 1M: -20,07 %
Performance 1M: -20,07 %
Halliburton
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 15
Performance 1M: -18,59 %
Performance 1M: -18,59 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 16
Performance 1M: -26,28 %
Performance 1M: -26,28 %
Intel
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 17
Performance 1M: +14,79 %
Performance 1M: +14,79 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 18
Performance 1M: -29,85 %
Performance 1M: -29,85 %
Jabil
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 19
Performance 1M: -7,04 %
Performance 1M: -7,04 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 20
Performance 1M: -9,74 %
Performance 1M: -9,74 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte