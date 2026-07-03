Crossmint erhält Zulassung als Zahlungsinstitut und nach MiCA und vervollständigt damit die vollständige regulatorische Infrastruktur der EU für Stablecoin-Zahlungen

Mit der Zulassung als Krypto-Asset-Dienstleister gemäß MiCA und als Zahlungsinstitut gemäß PSD2 operiert Crossmint nun im Rahmen beider zentraler EU-Regulierungsrahmen für Stablecoin-Infrastrukturen und bietet Fintech-Unternehmen damit einen einzigen regulierten Anbieter für die Verwahrung von Stablecoins und deren Nutzung im Zahlungsverkehr.

MADRID, ES / ACCESS Newswire / 3. Juli 2026 / Crossmint wurde von der Bank of Spain gemäß der EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) als Zahlungsinstitut (PI) zugelassen.

Anfang dieses Jahres erhielt Crossmint von der spanischen CNMV eine MiCA-Zulassung der Klasse 2 und damit die vollständige Berechtigung, EU-weit als Krypto-Asset-Dienstleister tätig zu sein. Nach Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen wurde Crossmint nun erfolgreich als CASP bei der CNMV registriert. Die Zulassung berechtigt das Unternehmen im Wege des EU-Passportings zur Erbringung seiner Dienstleistungen in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Die PSD2-Zulassung ist die logische Erweiterung des Compliance-Rahmens und ermöglicht die Nutzung von Stablecoins als Zahlungsmittel gemäß dem EU-Zahlungsverkehrsrecht.

„Die Mission von Crossmint ist es, eine praktische Infrastruktur aufzubauen, die es Fintech-Unternehmen, Neobanken, Überweisungsanbietern und Gehaltsabrechnungsplattformen ermöglicht, Stablecoin-Lösungen schnell einzuführen und den globalen Geldverkehr zu verändern. Um dies im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erfolgreich umzusetzen, muss man unter Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen agieren. Mit dieser Zulassung haben wir einen wesentlichen Grundstein dafür gelegt“, sagt Rodri Fernández Touza, Mitbegründer von Crossmint.

Mit beiden Zulassungen erhalten Fintechs, die auf Crossmint aufbauen, einen einzigen regulierten Anbieter für den gesamten Prozess: das Halten von Stablecoins und deren Verwendung als Zahlungsmittel. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, ein Flickwerk aus separat lizenzierten Anbietern zusammenzustellen, um verschiedene Teile des Lebenszyklus des Geldflusses abzudecken.

„Da Stablecoins in Europa zur zentralen Zahlungsinfrastruktur werden, benötigen Unternehmen einen Partner, der das gesamte regulatorische Rahmenwerk abdeckt“, sagt Miguel Zapatero, General Counsel von Crossmint. „Mit den Zulassungen nach MiCA und PSD2 gehört Crossmint zu den ersten Anbietern von Stablecoin-Infrastruktur in der EU, die unter beiden Rahmenwerken operieren.“