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    Besonders beachtet!

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    Campbell Soup - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Campbell Soup Aktie bisher Verluste von -1,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Campbell Soup Aktie.

    Besonders beachtet! - Campbell Soup - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Campbell Soup ist ein US-Lebensmittelkonzern mit Fokus auf Suppen, Fertiggerichte, Snacks und Getränke (u.a. Campbell’s, Pepperidge Farm, Snyder’s-Lance). Zweck: bequeme, haltbare Markenlebensmittel. Starke Position im US-Suppenmarkt, solide Präsenz im Snacksegment. Wichtige Konkurrenten: Kraft Heinz, General Mills, Nestlé. USP: hohe Markenbekanntheit, ikonische Dosensuppen, breite Distribution im US-Handel.

    Campbell Soup Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.07.2026

    Die Campbell Soup Aktie ist bisher um -1,85 % auf 20,120 gefallen. Das sind -0,380  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Campbell Soup Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,85 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Obwohl die Campbell Soup Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,11 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Campbell Soup Aktie damit um +4,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Campbell Soup eine negative Entwicklung von -14,30 % erlebt.

    Während Campbell Soup deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,51 %.

    Campbell Soup Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,21 %
    1 Monat +13,01 %
    3 Monate +7,11 %
    1 Jahr -23,74 %
    Stand: 03.07.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Campbell Soup Aktie

    Es gibt 298 Mio. Campbell Soup Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,04 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Campbell Soup

    General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,46 %. Nestle notiert im Minus, mit -0,62 %. The Kraft Heinz Company notiert im Minus, mit -0,54 %.

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    Ob die Campbell Soup Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Campbell Soup Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Campbell Soup

    -1,85 %
    +4,21 %
    +13,01 %
    +7,11 %
    -23,74 %
    -50,70 %
    -46,81 %
    -65,30 %
    +47,41 %
    ISIN:US1344291091WKN:850561
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