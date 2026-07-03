Campbell Soup - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.07.2026

Die Campbell Soup Aktie ist bisher um -1,85 % auf 20,120€ gefallen. Das sind -0,380 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Campbell Soup Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,85 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Campbell Soup ist ein US-Lebensmittelkonzern mit Fokus auf Suppen, Fertiggerichte, Snacks und Getränke (u.a. Campbell’s, Pepperidge Farm, Snyder’s-Lance). Zweck: bequeme, haltbare Markenlebensmittel. Starke Position im US-Suppenmarkt, solide Präsenz im Snacksegment. Wichtige Konkurrenten: Kraft Heinz, General Mills, Nestlé. USP: hohe Markenbekanntheit, ikonische Dosensuppen, breite Distribution im US-Handel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Campbell Soup Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,11 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Campbell Soup Aktie damit um +4,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Campbell Soup eine negative Entwicklung von -14,30 % erlebt.

Während Campbell Soup deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,51 %.

Campbell Soup Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,21 % 1 Monat +13,01 % 3 Monate +7,11 % 1 Jahr -23,74 %

Informationen zur Campbell Soup Aktie

Stand: 03.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 298 Mio. Campbell Soup Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,04 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Campbell Soup

General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,46 %. Nestle notiert im Minus, mit -0,62 %. The Kraft Heinz Company notiert im Minus, mit -0,54 %.

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Ob die Campbell Soup Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Campbell Soup Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.