Aktie kaufen oder verkaufen
International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur International Consolidated Airlines Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die International Consolidated Airlines Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der International Consolidated Airlines Group Aktie beträgt 4,90€. Die International Consolidated Airlines Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,66 %.
Analysten und Kursziele für die International Consolidated Airlines Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00GBP
|-15,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00GBP
|+5,17 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-15,86 %
|03.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-15,86 %
|19.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-15,86 %
|22.06.2026
+0,22 %
-0,61 %
+14,60 %
+32,70 %
+38,70 %
+190,40 %
+159,01 %
+78,56 %
+141,41 %
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