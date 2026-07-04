Aktie kaufen oder verkaufen
K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Michael Matthey - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 10,00€. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,48 %.
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Analysten und Kursziele für die K+S Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|-25,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|-25,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|-25,48 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|03.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.06.2026
+0,45 %
+3,29 %
-9,84 %
-19,60 %
-16,42 %
-16,49 %
+8,49 %
-30,78 %
+705,04 %
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