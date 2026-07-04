K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 10,00€. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,48 %.