SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 125,00€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,92 %.