Aktie kaufen oder verkaufen
SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 125,00€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,92 %.
Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|125,00Euro
|+40,92 %
|-
|BERENBERG
|125,00EUR
|+40,92 %
|18.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|31.05.2026
+8,57 %
-12,36 %
-10,24 %
+66,73 %
+90,92 %
+241,63 %
+201,62 %
+1.148,32 %
+262,77 %
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