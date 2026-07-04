Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 115,99€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.693,25 %.
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|Analyst
|600,00Euro
|+9.176,44 %
|-
|Analyst
|405,00Euro
|+6.161,60 %
|-
|JPMorgan
|340,00Euro
|+5.156,65 %
|-
|Barclays Capital
|570,00Euro
|+8.712,62 %
|-
|UBS
|555,00Euro
|+8.480,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00GBP
|-45,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00GBP
|-9,75 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-27,80 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-45,85 %
|01.06.2026
|BARCLAYS
|4,00GBP
|-27,80 %
|01.06.2026
|BARCLAYS
|4,00GBP
|-27,80 %
|01.06.2026
|UBS
|5,00GBP
|-9,75 %
|01.06.2026
|BARCLAYS
|5,00GBP
|-9,75 %
|12.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-27,80 %
|19.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-27,80 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-45,85 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-45,85 %
|24.06.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-45,85 %
|25.06.2026
|RBC
|4,00GBP
|-27,80 %
|25.06.2026
|RBC
|6,00GBP
|+8,29 %
|29.06.2026
|UBS
|6,00GBP
|+8,29 %
|29.06.2026
|RBC
|4,00GBP
|-27,80 %
|31.05.2026
-0,43 %
+0,12 %
+23,38 %
+55,12 %
+6,27 %
+15,38 %
-28,84 %
-41,71 %
-11,42 %
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