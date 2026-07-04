easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 115,99€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.693,25 %.