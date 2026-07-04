Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 18,67€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,52 %.