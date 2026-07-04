Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 18,67€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,52 %.
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Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|20,00Euro
|+24,84 %
|-
|Goldman Sachs
|19,00Euro
|+18,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|-0,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+6,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+6,12 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|19,00EUR
|+18,60 %
|08.06.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|23.06.2026
|JEFFERIES
|20,00EUR
|+24,84 %
|24.06.2026
|JEFFERIES
|20,00EUR
|+24,84 %
|26.06.2026
|JEFFERIES
|20,00EUR
|+24,84 %
|26.06.2026
-0,12 %
+1,45 %
-5,35 %
-2,60 %
-8,00 %
-6,55 %
-43,27 %
-40,66 %
-51,66 %
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