Aktie kaufen oder verkaufen
Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 38,25€. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|40,00Euro
|+5,68 %
|-
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+5,68 %
|10.06.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|-12,81 %
|11.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.06.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+5,68 %
|19.06.2026
-0,18 %
+1,21 %
+6,91 %
+5,36 %
-8,26 %
-47,20 %
-19,00 %
-24,91 %
+1,75 %
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