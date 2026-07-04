Aktie kaufen oder verkaufen
ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 1,83 Tsd.€. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,17 %.
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Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|1,70 Tsd.Euro
|+4,29 %
|-
|JPMorgan
|1,90 Tsd.Euro
|+16,56 %
|-
|JPMORGAN
|1,90 Tsd.EUR
|+16,56 %
|02.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,77 Tsd.EUR
|+8,59 %
|10.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,70 Tsd.EUR
|+4,29 %
|14.06.2026
|BARCLAYS
|2,00 Tsd.EUR
|+22,70 %
|29.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|31.05.2026
+5,11 %
+1,27 %
+7,77 %
+41,30 %
+134,70 %
+140,10 %
+172,65 %
+1.723,27 %
+6.097,95 %
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