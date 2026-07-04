Aktie kaufen oder verkaufen
Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vonovia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 31,71€. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,52 %.
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Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|34,00Euro
|+51,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00EUR
|+16,02 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|34,00EUR
|+51,72 %
|01.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|26,00EUR
|+16,02 %
|15.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|34,00EUR
|+51,72 %
|15.06.2026
|BERENBERG
|34,00EUR
|+51,72 %
|16.06.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+51,72 %
|29.06.2026
-0,49 %
+6,85 %
+8,43 %
+0,71 %
-23,56 %
+25,00 %
-54,51 %
-18,15 %
+33,31 %
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