Aktie kaufen oder verkaufen
Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Inditex
Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 61,00€. Die Inditex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,68 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Inditex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|62,00Euro
|+8,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+4,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+4,93 %
|-
|RBC
|62,00EUR
|+8,43 %
|01.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|03.06.2026
|BERENBERG
|62,00EUR
|+8,43 %
|03.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|60,00EUR
|+4,93 %
|03.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|61,00EUR
|+6,68 %
|03.06.2026
|JEFFERIES
|62,00EUR
|+8,43 %
|03.06.2026
|JPMORGAN
|55,00EUR
|-3,81 %
|03.06.2026
|RBC
|62,00EUR
|+8,43 %
|03.06.2026
|UBS
|60,00EUR
|+4,93 %
|03.06.2026
|UBS
|62,00EUR
|+8,43 %
|05.06.2026
|RBC
|63,00EUR
|+10,18 %
|07.06.2026
|RBC
|63,00EUR
|+10,18 %
|14.06.2026
+0,53 %
+2,03 %
+7,95 %
+12,38 %
+29,55 %
+60,20 %
+91,98 %
+90,11 %
+217,67 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte