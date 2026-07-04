Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 61,00€. Die Inditex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,68 %.