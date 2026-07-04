Aktie kaufen oder verkaufen
Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Bodo Marks - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 35,25€. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,85 %.
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Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|28,00Euro
|+3,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+29,92 %
|-
|RBC
|28,00EUR
|+3,93 %
|14.06.2026
|RBC
|28,00EUR
|+3,93 %
|15.06.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+15,07 %
|24.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.06.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+29,92 %
|26.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|44,00EUR
|+63,33 %
|26.06.2026
|BERENBERG
|53,00EUR
|+96,73 %
|27.06.2026
+1,35 %
+13,04 %
+15,64 %
+29,13 %
-6,38 %
+1,91 %
-74,09 %
+8,06 %
+16,37 %
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