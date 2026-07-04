Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die UBS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 54,69€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,50 %.
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Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|45,00Euro
|+0,81 %
|-
|UBS
|60,00Euro
|+34,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00CHF
|+9,71 %
|-
|JEFFERIES
|60,00CHF
|+46,29 %
|17.06.2026
|BARCLAYS
|40,00CHF
|-2,48 %
|19.06.2026
|JEFFERIES
|60,00CHF
|+46,29 %
|25.06.2026
-0,04 %
+2,54 %
+8,83 %
+31,69 %
+53,09 %
+143,23 %
+245,70 %
+290,55 %
+100,14 %
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