Aktie kaufen oder verkaufen
Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Scout24 SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 97,33€. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|105,00Euro
|+43,84 %
|-
|JPMorgan
|92,00Euro
|+26,03 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00EUR
|+23,29 %
|01.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|105,00EUR
|+43,84 %
|04.06.2026
|BERENBERG
|100,00EUR
|+36,99 %
|08.06.2026
|JPMORGAN
|92,00EUR
|+26,03 %
|15.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.06.2026
-2,47 %
+4,44 %
-1,51 %
+12,41 %
-33,69 %
+28,77 %
+4,74 %
+118,60 %
+144,15 %
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