Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 97,33€. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,33 %.