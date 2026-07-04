Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: frizio - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 403,78€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,07 %.
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Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|402,00US-Dollar
|+20,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+37,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+37,93 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|02.06.2026
|BERENBERG
|381,00EUR
|+14,24 %
|02.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|25.06.2026
|BARCLAYS
|360,00EUR
|+7,95 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|380,00EUR
|+13,94 %
|25.06.2026
|JPMORGAN
|380,00EUR
|+13,94 %
|25.06.2026
|BERENBERG
|381,00EUR
|+14,24 %
|26.06.2026
|RBC
|430,00EUR
|+28,94 %
|26.06.2026
-0,95 %
+9,92 %
+11,17 %
+14,68 %
-18,57 %
+14,17 %
+93,06 %
+811,41 %
+585,79 %
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