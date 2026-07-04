Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 32,33€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|24,00Euro
|-33,24 %
|-
|Goldman Sachs
|40,00Euro
|+11,27 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|40,00EUR
|+11,27 %
|01.06.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+19,61 %
|16.06.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|-36,02 %
|18.06.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-33,24 %
|23.06.2026
-0,55 %
+4,07 %
+3,87 %
-13,15 %
+2,49 %
+16,20 %
+43,07 %
+68,35 %
+376,10 %
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