Aktie kaufen oder verkaufen
Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: jarmoluk - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 85,64€. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,64 %.
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Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|60,00Euro
|-14,77 %
|-
|Berenberg Bank
|92,00Euro
|+30,68 %
|-
|Deutsche Bank
|102,00Euro
|+44,89 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|99,00EUR
|+40,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|102,00EUR
|+44,89 %
|-
|UBS
|60,00EUR
|-14,77 %
|15.06.2026
|BARCLAYS
|75,00EUR
|+6,53 %
|15.06.2026
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+17,90 %
|15.06.2026
|BAADER BANK
|85,00EUR
|+20,74 %
|16.06.2026
|BERENBERG
|92,00EUR
|+30,68 %
|17.06.2026
|BERENBERG
|92,00EUR
|+30,68 %
|17.06.2026
+4,53 %
+7,97 %
+50,00 %
+88,69 %
-27,46 %
-28,62 %
-57,59 %
+127,10 %
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