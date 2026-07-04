Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 86,00€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,85 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|84,00Euro
|+16,09 %
|-
|BERENBERG
|89,00EUR
|+23,00 %
|04.06.2026
|UBS
|88,00EUR
|+21,61 %
|09.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|88,00EUR
|+21,61 %
|29.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|88,00EUR
|+21,61 %
|29.06.2026
|JEFFERIES
|84,00EUR
|+16,09 %
|29.06.2026
|JPMORGAN
|79,00EUR
|+9,18 %
|29.06.2026
|UBS
|88,00EUR
|+21,61 %
|29.06.2026
+1,66 %
-2,40 %
+3,29 %
+16,01 %
+21,69 %
+38,11 %
+18,02 %
-39,70 %
+114,08 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte