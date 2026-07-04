Aktie kaufen oder verkaufen
flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: 641210013
Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 45,71€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,30 %.
Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|41,00Euro
|+7,89 %
|-
|Berenberg Bank
|48,00Euro
|+26,32 %
|-
|Goldman Sachs
|47,00Euro
|+23,68 %
|-
|BERENBERG
|48,00EUR
|+26,32 %
|04.06.2026
|BERENBERG
|48,00EUR
|+26,32 %
|08.06.2026
|BARCLAYS
|41,00EUR
|+7,89 %
|11.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|47,00EUR
|+23,68 %
|15.06.2026
+0,26 %
+5,34 %
+20,81 %
+26,93 %
+61,90 %
+315,36 %
+33,73 %
+1.061,42 %
+3.277,78 %
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