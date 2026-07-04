Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,00€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,25 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,00EUR
|-16,25 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|2,00EUR
|-16,25 %
|01.06.2026
|JEFFERIES
|2,00EUR
|-16,25 %
|08.06.2026
+0,08 %
+4,66 %
-4,75 %
-0,58 %
-21,00 %
+125,15 %
-63,54 %
-32,33 %
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