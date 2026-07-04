Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 59,30€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,55 %.
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Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|73,00Euro
|+48,40 %
|-
|Warburg Research
|56,00Euro
|+13,84 %
|-
|JPMorgan
|70,00Euro
|+42,31 %
|-
|JPMorgan
|70,00Euro
|+42,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|-12,58 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|-12,58 %
|-
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+42,31 %
|16.06.2026
|JEFFERIES
|73,00EUR
|+48,40 %
|18.06.2026
|WARBURG RESEARCH
|56,00EUR
|+13,84 %
|23.06.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|-20,72 %
|29.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|31.05.2026
+9,19 %
-12,24 %
-21,44 %
+38,45 %
+181,61 %
+46,70 %
+102,09 %
+743,52 %
+709,05 %
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