AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 59,30€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,55 %.