Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 27/26
Foto: Mark Lennihan - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 27/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Zalando
Performance KW 27/26: +20,30 %
Performance KW 27/26: +20,30 %
DAX Top 1
Rheinmetall
Performance KW 27/26: +18,57 %
Performance KW 27/26: +18,57 %
DAX Top 2
Bayer
Performance KW 27/26: +16,21 %
Performance KW 27/26: +16,21 %
DAX Top 3
SAP
Performance KW 27/26: +8,14 %
Performance KW 27/26: +8,14 %
DAX Top 4
E.ON
Performance KW 27/26: +7,44 %
Performance KW 27/26: +7,44 %
DAX Top 5
Infineon Technologies
Performance KW 27/26: -2,56 %
Performance KW 27/26: -2,56 %
DAX Flop 1
Deutsche Telekom
Performance KW 27/26: -2,92 %
Performance KW 27/26: -2,92 %
DAX Flop 2
Hochtief
Performance KW 27/26: -3,68 %
Performance KW 27/26: -3,68 %
DAX Flop 3
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 27/26: -4,47 %
Performance KW 27/26: -4,47 %
DAX Flop 4
Heidelberg Materials
Performance KW 27/26: -5,60 %
Performance KW 27/26: -5,60 %
DAX Flop 5
HENSOLDT
Performance KW 27/26: +23,38 %
Performance KW 27/26: +23,38 %
TecDAX Top 1
SMA Solar Technology
Performance KW 27/26: +17,72 %
Performance KW 27/26: +17,72 %
TecDAX Top 2
CANCOM SE
Performance KW 27/26: +11,14 %
Performance KW 27/26: +11,14 %
TecDAX Top 3
ATOSS Software
Performance KW 27/26: +9,84 %
Performance KW 27/26: +9,84 %
TecDAX Top 4
SILTRONIC AG
Performance KW 27/26: +9,43 %
Performance KW 27/26: +9,43 %
TecDAX Top 5
freenet
Performance KW 27/26: -4,77 %
Performance KW 27/26: -4,77 %
TecDAX Flop 1
Jenoptik
Performance KW 27/26: -5,98 %
Performance KW 27/26: -5,98 %
TecDAX Flop 2
AIXTRON
Performance KW 27/26: -7,91 %
Performance KW 27/26: -7,91 %
TecDAX Flop 3
SUESS MicroTec
Performance KW 27/26: -9,20 %
Performance KW 27/26: -9,20 %
TecDAX Flop 4
PVA TePla
Performance KW 27/26: -10,10 %
Performance KW 27/26: -10,10 %
TecDAX Flop 5
IBM
Performance KW 27/26: +12,10 %
Performance KW 27/26: +12,10 %
Dow Jones Top 1
Apple
Performance KW 27/26: +11,92 %
Performance KW 27/26: +11,92 %
Dow Jones Top 2
Nike (B)
Performance KW 27/26: +10,17 %
Performance KW 27/26: +10,17 %
Dow Jones Top 3
Microsoft
Performance KW 27/26: +9,68 %
Performance KW 27/26: +9,68 %
Dow Jones Top 4
Salesforce
Performance KW 27/26: +9,38 %
Performance KW 27/26: +9,38 %
Dow Jones Top 5
3M
Performance KW 27/26: -4,02 %
Performance KW 27/26: -4,02 %
Dow Jones Flop 1
Walmart
Performance KW 27/26: -4,64 %
Performance KW 27/26: -4,64 %
Dow Jones Flop 2
Cisco Systems
Performance KW 27/26: -5,45 %
Performance KW 27/26: -5,45 %
Dow Jones Flop 3
Caterpillar
Performance KW 27/26: -6,42 %
Performance KW 27/26: -6,42 %
Dow Jones Flop 4
Verizon Communications
Performance KW 27/26: -7,88 %
Performance KW 27/26: -7,88 %
Dow Jones Flop 5
Axon Enterprise
Performance KW 27/26: +33,20 %
Performance KW 27/26: +33,20 %
US Tech 100 Top 1
Rocket Lab Corporation
Performance KW 27/26: +21,92 %
Performance KW 27/26: +21,92 %
US Tech 100 Top 2
Palantir
Performance KW 27/26: +19,35 %
Performance KW 27/26: +19,35 %
US Tech 100 Top 3
Palo Alto Networks
Performance KW 27/26: +18,99 %
Performance KW 27/26: +18,99 %
US Tech 100 Top 4
Datadog Registered (A)
Performance KW 27/26: +18,25 %
Performance KW 27/26: +18,25 %
US Tech 100 Top 5
Micron Technology
Performance KW 27/26: -16,80 %
Performance KW 27/26: -16,80 %
US Tech 100 Flop 1
Seagate Technology Holdings
Performance KW 27/26: -17,95 %
Performance KW 27/26: -17,95 %
US Tech 100 Flop 2
Western Digital
Performance KW 27/26: -18,38 %
Performance KW 27/26: -18,38 %
US Tech 100 Flop 3
Teradyne
Performance KW 27/26: -19,47 %
Performance KW 27/26: -19,47 %
US Tech 100 Flop 4
SanDisk Corporation
Performance KW 27/26: -22,44 %
Performance KW 27/26: -22,44 %
US Tech 100 Flop 5
Rheinmetall
Performance KW 27/26: +18,57 %
Performance KW 27/26: +18,57 %
E-Stoxx 50 Top 1
Bayer
Performance KW 27/26: +16,21 %
Performance KW 27/26: +16,21 %
E-Stoxx 50 Top 2
Ferrari
Performance KW 27/26: +8,92 %
Performance KW 27/26: +8,92 %
E-Stoxx 50 Top 3
UniCredit
Performance KW 27/26: +8,35 %
Performance KW 27/26: +8,35 %
E-Stoxx 50 Top 4
SAP
Performance KW 27/26: +8,14 %
Performance KW 27/26: +8,14 %
E-Stoxx 50 Top 5
TotalEnergies
Performance KW 27/26: -3,07 %
Performance KW 27/26: -3,07 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Vinci
Performance KW 27/26: -3,28 %
Performance KW 27/26: -3,28 %
E-Stoxx 50 Flop 2
ENI
Performance KW 27/26: -3,57 %
Performance KW 27/26: -3,57 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 27/26: -3,89 %
Performance KW 27/26: -3,89 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 27/26: -4,47 %
Performance KW 27/26: -4,47 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Lonza Group
Performance KW 27/26: +6,47 %
Performance KW 27/26: +6,47 %
SMI Top 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 27/26: +6,16 %
Performance KW 27/26: +6,16 %
SMI Top 2
Partners Group Holding
Performance KW 27/26: +6,07 %
Performance KW 27/26: +6,07 %
SMI Top 3
Sika
Performance KW 27/26: +4,60 %
Performance KW 27/26: +4,60 %
SMI Top 4
Zurich Insurance Group
Performance KW 27/26: +4,53 %
Performance KW 27/26: +4,53 %
SMI Top 5
ABB
Performance KW 27/26: -1,03 %
Performance KW 27/26: -1,03 %
SMI Flop 1
CIE Financiere Richemont
Performance KW 27/26: -2,17 %
Performance KW 27/26: -2,17 %
SMI Flop 2
Amrize
Performance KW 27/26: -3,75 %
Performance KW 27/26: -3,75 %
SMI Flop 3
Swisscom
Performance KW 27/26: -4,06 %
Performance KW 27/26: -4,06 %
SMI Flop 4
Logitech International
Performance KW 27/26: -6,67 %
Performance KW 27/26: -6,67 %
SMI Flop 5
BAWAG Group
Performance KW 27/26: +5,22 %
Performance KW 27/26: +5,22 %
ATX Top 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 27/26: +4,73 %
Performance KW 27/26: +4,73 %
ATX Top 2
OMV
Performance KW 27/26: +4,38 %
Performance KW 27/26: +4,38 %
ATX Top 3
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 27/26: +4,28 %
Performance KW 27/26: +4,28 %
ATX Top 4
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 27/26: +4,04 %
Performance KW 27/26: +4,04 %
ATX Top 5
Oesterreichische Post
Performance KW 27/26: +0,94 %
Performance KW 27/26: +0,94 %
ATX Flop 1
DO & CO
Performance KW 27/26: -0,67 %
Performance KW 27/26: -0,67 %
ATX Flop 2
Andritz
Performance KW 27/26: -3,33 %
Performance KW 27/26: -3,33 %
ATX Flop 3
PORR
Performance KW 27/26: -3,79 %
Performance KW 27/26: -3,79 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 27/26: -4,28 %
Performance KW 27/26: -4,28 %
ATX Flop 5
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 27/26: +17,18 %
Performance KW 27/26: +17,18 %
Hang Seng Top 1
Techtronic Industries
Performance KW 27/26: +16,70 %
Performance KW 27/26: +16,70 %
Hang Seng Top 2
BYD
Performance KW 27/26: +15,71 %
Performance KW 27/26: +15,71 %
Hang Seng Top 3
Netease
Performance KW 27/26: +15,20 %
Performance KW 27/26: +15,20 %
Hang Seng Top 4
Midea Group (H)
Performance KW 27/26: +14,38 %
Performance KW 27/26: +14,38 %
Hang Seng Top 5
Pop Mart International Group
Performance KW 27/26: -6,74 %
Performance KW 27/26: -6,74 %
Hang Seng Flop 1
China Construction Bank (H)
Performance KW 27/26: -7,01 %
Performance KW 27/26: -7,01 %
Hang Seng Flop 2
Lenovo Group
Performance KW 27/26: -8,40 %
Performance KW 27/26: -8,40 %
Hang Seng Flop 3
Kuaishou Technology Registered (B)
Performance KW 27/26: -8,96 %
Performance KW 27/26: -8,96 %
Hang Seng Flop 4
CITIC
Performance KW 27/26: -9,02 %
Performance KW 27/26: -9,02 %
Hang Seng Flop 5
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