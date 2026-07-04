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    Reise-Schlichtungsstelle verzeichnet Beschwerde-Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekord von über 29.400 Schlichtungsanträgen
    • 83 Prozent der Beschwerden betreffen Flugverkehr
    • In über 80 Prozent Einigung und volle Erstattung erzielt
    Reise-Schlichtungsstelle verzeichnet Beschwerde-Rekord
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Extremwetter im Frühjahr und der Krieg in der Golfregion haben für Reisende zu erheblichen Einschränkungen geführt und damit zu zahlreichen Konflikten mit Reiseanbietern. Die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr verzeichnete daher im ersten Halbjahr einen Rekord an Beschwerden, wie der Verein mitteilte. Mehr als 29.400 Schlichtungsanträge seien in den ersten sechs Monaten bei der Stelle eingegangen und damit so viele wie noch nie in einem ersten Halbjahr.

    Die sprunghaft gestiegene Zunahme an Schlichtungsanträgen liege jedoch nicht allein an den Störungen im operativen Reisegeschehen, hieß es. Hinzu komme, dass deutlich mehr Verbraucherinnen und Verbraucher dank der Nutzung von Künstlicher Intelligenz auf die Schlichtungsstelle aufmerksam würden und sich an sie wendeten. Das sei "ein Phänomen, von dem zuletzt auch andere Verbraucherschlichtungsstellen berichteten".

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    Großteil der Anträge entfällt auf Flugreisen

    83 Prozent der Beschwerden entfielen den Angaben zufolge auf den Flugverkehr. Hier hätten vor allem wetterbedingte Flugannullierungen, Ausfälle durch Streiks und durch den Krieg in der Golfregion zu Konfliktfällen geführt.

    Der Anteil des Bahnverkehrs machte der Schlichtungsstelle zufolge rund 14 Prozent der Anträge aus. Grund hierfür seien die vielen Verspätungen infolge der an vielen Stellen maroden und überlasteten Infrastruktur.

    In mehr als 80 Prozent aller Konfliktfälle habe die Schlichtungsstelle eine Einigung erzielen können. In der Regel bedeute das, dass Reisende ihre Ansprüche in voller Höhe zurückbekämen.

    Für das Gesamtjahr rechnet die Stelle ebenfalls mit einem Antragsrekord - zumal im zweiten Halbjahr infolge der Sommerreisezeit regelmäßig mehr Beschwerden eingingen als im ersten.

    Die Schlichtungsstelle kümmert sich seit 2010 um Probleme bei Flug-, Bus-, Bahn- und Schiffsreisen. Zum größten Teil geht es um eine Entschädigung bei Verspätungen oder Ausfällen von Flügen und Bahnfahrten. Rund 400 Verkehrsunternehmen beteiligen sich an dem Schlichtungsverfahren, das sie selbst finanzieren./maa/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,956 auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,67 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,12 %/+24,31 % bedeutet.





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