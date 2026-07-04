Große Zustimmung für höhere Reichensteuer

BERLIN (dpa-AFX) - Die von Union und SPD geplante Erhöhung der sogenannten Reichensteuer stößt in der Bevölkerung auf breite Zustimmung. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworten insgesamt 67 Prozent die Reform, 20 Prozent lehnen sie ab.

41 Prozent der Befragten unterstützen die Pläne "voll und ganz", weitere 26 Prozent "eher". 10 Prozent lehnen die Reform "voll und ganz ab", weitere 10 Prozent "eher". 13 Prozent machten keine Angabe oder waren unentschieden. Für die repräsentative Umfrage wurden am Donnerstag und Freitag 6.200 Erwachsene in Deutschland befragt.