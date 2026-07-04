Handwerk fordert Senkung der Sozialbeiträge

BERLIN (dpa-AFX) - Das Handwerk fordert von der Bundesregierung ein zweites Reformpaket im Herbst, um die Sozialbeiträge zu senken. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, sagte der "Bild"-Zeitung, Ziel müsse sein, die Lohnzusatzkosten wieder "Richtung 40 Prozent" zu bringen.

Die von der Koalition geplante Rentenreform unterstütze er zwar, sie dürfe aber nicht "ablenken davon, dass jetzt auf der anderen Seite etwas getan werden muss zur Senkung von Steuer- und Abgabenlast", so Dittrich. Der zu erwartende starke Anstieg der Rentenbeiträge im Jahr 2028 müsse durch Senkungen bei Kranken- und Pflegebeiträgen mindestens kompensiert werden. "Wir müssen diese Dinge gemeinsam betrachten."